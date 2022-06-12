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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب علوم سوهاج يرسم البسمة على وجوه أطفال معهد الأورام

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم إتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة سوهاج  زيارة طلابية  إلى معهد الأورام بالمحافظة،  وذلك لزيارة الأطفال المرضى ومحاولة التخفيف عنهم خلال فترة العلاج.

 

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على الدعم القوي والفعال للمنظومة الصحية، وتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً أن تلك الزيارات تنظمها إدارة الجامعة  تأكيداً على  الترابط الإنساني بين المجتمع، وتقوية علاقات الود والتراحم.

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وأكد الدكتور حازم محمود المشنب عميد الكلية، على أن الهدف من الزيارة تقديم الدعم النفسي للمرضى والشد من أذرهم،   مضيفاً أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود الكلية  لتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية، ومد جسور الترابط والتواصل مع كل المؤسسات لتقدم نشاطاً علمياً وإنسانيا وإجتماعياً.

 

وأوضح الدكتور عبده كمال الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والمشرف على الزيارة، أن الزيارة شملت فقرات عديدة من  الألعاب  المختلفة، وفقرات غناء وإسكتشات كوميدية، بالإضافة إلى فقرة مسرح عرائس الماريونت والساحر،  وفقرة الإنشاد الديني.

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