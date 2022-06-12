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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| مظاهرات واحتجاجات في عدة مدن إيرانية

مظاهرات في إيران
مظاهرات في إيران


 

شهدت عدة مدن إيرانية، اليوم الأحد، تظاهرات واضرابات احتجاجا على تراجع الاقتصاد والزيادة الجامحة في ضرائب القطاع الخاص، فيما تشير التقارير إلى أن قوات الأمن هاجمت هذه التجمعات.

ووفقا لـ "إيران انترناشونال"، نظم عدد من التجار في منطقة أمين بالعاصمة الإيرانية طهران تجمعا للاحتجاج على مشاكلهم في العمل، مرددين هتافات مثل: "إذا لم تحل مشاكلنا سنخلق فوضى في طهران"، وطالبوا بإغلاق المتاجر.

وأشارت الصحيفة الإيرانية إلى قيام عناصر الأمن بتفريق التجار المتظاهرين في منطقة أمين حضورفي طهران، بمهاجمتهم، وتحطيم نوافذ بعض المحلات وإزالة لوحات السيارات.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من مواطني العاصمة أمام دائرة كهرباء طهران بارس، مرددين هتافات مثل: "الماء والكهرباء والحياة، حقنا غير القابل للتصرف".

كما ردد المشاركون في التجمع أيضا هتافات: "إيران ليس لها قانون، نحن نبحث عن القانون"، و"الموت لهذه الحكومة المخادعة".

وفي غضون ذلك، قام عدد من المتقاعدين في أصفهان وشيراز، وسط البلاد، بالتجمع أمام مكتب ممثل المرشد في المدينة، متهمين النظام بإفقار الشعب؛ مما دفع رجال الأمن إلى اعتقال الكثير منهم.

وهتف المتقاعدون في أصفهان، ضد التحالف الروسي الإيراني بـ"الموت لروسيا". واعتبروا أن سفارة موسكو في طهران "وكر للتجسس".

كما رددوا هتافات للتنديد بالأوضاع المعيشية، واصفين ثورة 1979 بـ"الفتنة" وسبب إفقار الشعب الإيراني. ورفعوا شعار "ثورة 1979 فتنة أدت إلى إفقار الشعب".

وكان عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي قد تجمعوا، أمس السبت، في مدن مختلفة بإيران للاحتجاج على عدم زيادة رواتبهم بما يتناسب مع معدل التضخم.

ويطالب المتقاعدون بزيادة الأجور إلى المعدل الحقيقي لسلة الكفاف، ويقولون إن الحكومة ليست مستعدة حتى للامتثال لقرار مجلس العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 38 في المائة.

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