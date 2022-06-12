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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: زلة لسان بوش بشأن أوكرانيا تفضح نفاق أمريكا

جورج بوش
جورج بوش

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها، بأن زلة لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش التي خلط فيها بين أوكرانيا والعراق، أصبحت بمثابة تذكرة قاتمة لنفاق السياسة الخارجية لـ أمريكا. 

 

وبحسب التقرير، فإن هذا الخطأ يكشف مأساة الغباء ويسلط الضوء على تدهور الولايات المتحدة. 

 

ويشير المقال إلى أنه "لا راحة في الشيخوخة" عام 2022، ليس فقط لبوش، ولكن لأمريكا كلها، حيث تتقادم الديمقراطية.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطأ الرئيس السابق الفادح، الذي انتشر على شبكة الإنترنت، هو تذكير بعدد الأشخاص الذين فضلوا نسيان الفشل الذريع في العراق.

 

ومع ذلك، فقد استند الغزو إلى خلفية زائفة كاذبة وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.

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وأوضح التقرير أن ما جمعهم هو الغطرسة والسذاجة الأمريكية النموذجية، وعدم الرغبة في الاعتراف بالسياسة الحقيقية وراء التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، والرغبة في التحدث ببراعة عن الحرية والديمقراطية.

 

يذكر أن جورج بوش البالغ من العمر 75 عاما تعرض لموقف محرج خلال خطاب ألقاه في حفل معهد بوش، وحاول الرئيس الأمريكي السابق انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعملية الروسية في أوكرانيا، لكنه خلط بين أوكرانيا والعراق.

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