عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

أعلنت الكابتن نيفين درويش،المصنفة كأول سيدة مصرية تقود أكبر طائرة في العالم،عن ترقية إبنتها لقيادة طراز الايرباص A330،ونشرت صورا جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".

أول طيارة مصرية تقود ايرباص A330 وابنتها

وكتبت درويش معلقة عبر صورهما:"سجل يا تاريخ يسعدني ويشرفني أن تشاركوني شعوري بالفرحة والفخر حيث يكاد ما أحلم به منذ نحو عشر سنوات يتحقق في القريب العاجل بإذن الله. أصبحت تبنتي الطيار بيريهان البدراوي علي وشك الترقية الي طراز ثقيل ومن المتوقع ان تنضم إلي أسطولنا علي طراز الايرباص A330 ليتحقق حلمي بإن نعمل سوياً علي ذات الطراز .



وأضافت:معاً سوف نسجل في تاريخ الطيران كثالث أم وابنتها في العالم يعملن علي نفس الطراز وأول ام وابنتها غير أمريكيتين يحققن ،هذا الإنجاز التاريخي يعني أنني سأحصل على فرصة نادرة وخاصة لمرافقة ابنتي في ريادة الطريق لمزيد من الثنائي النسائي العائلي لدخول مجال الطيران.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.