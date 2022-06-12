أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

اكتشف العلماء في بريطانيا مدينة ساحلية قديمة كانت مفقودة لأكثر من 650 عامًا، بعدما ابتلعتها مياه البحار منذ قرون في شرق يوركشاير بـ بريطانيا.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأنه بعد عقود من البحث المكثف عثر العلماء في بريطانيا على المدينة الساحلية المفقودة منذ القرون الوسطى "رافينسير أود Ravenser Odd" وكانت تسمى أيضًا رافينسرود.

اعتادت المدينة أن تكون مكانًا رئيسيًا لتوقف قوارب الصيد وسفن الشحن، وكانت المدينة التي تعود إلى القرن الثالث عشر تضم أكثر من 100 منزل ومجموعة من الأرصفة والمستودعات على طول شاطئ البحر.

وأصبحت رافينسرود مدينة ساحلية مزدهرة بحلول عام 1299، لكن لسوء الحظ، ابتلعها البحر في منتصف القرن الثالث عشر وظلت تحت الماء لعدة قرون.

وكان العلماء يحاولون تحديد موقع المدينة لسنوات، لكن البحث الأخير بالقرب من الشاطئ كشف عن وجود صخور وأعمال حجرية على بعد أمتار قليلة فقط تحت سطح الماء، وفقًا لتقرير صحيفة ميرور.

ويشير الكثيرون إلى المدينة على أنها أتلانتس المفقودة في بريطانيا لأنه لم يتمكن أحد من رؤيتها لأكثر من 650 عامًا.