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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منى قدري: يجب أن يكفل الدستور للمرأة جميع حقوقها

منى قدري
منى قدري

قالت الدكتورة منى قدري، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس هو المكان المختص لمعالجة مشاكل والقضايا المرأة في المجتمع.

وأضافت “قدري”، أثناء استضافتها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تخصيص مكان بالقومي للمرأة مخصص لتلقي الشكوى، في حالة تعرض أي سيدة أو فتاة لأي نوع من العنف أو التمييز، أو مشكلة أخرى.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه من حق كل فتاة أن تبلغ في حالة تعرضها لأذى، وهذا حماية لها ولغيرها من الفتيات والسيدات، مؤكدة أن إستراتيجية المرأة لـ 2030 تهدف إلى أن تكون عضوا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكفل الدستور للمرأة جميع حقوقها. 

 

 

 

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