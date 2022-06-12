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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة ترامب تعلق حسابات المستخدمين بسبب التحدث عن 6 يناير

ترامب
ترامب

ادعى بعض المستخدمين على موقع التغريدات المصغرة تويتر بأن منصة Truth Social لوسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب قد علقت حساباتهم بعد أن نشروا جلسات استماع الديمقراطيين في 6 يناير التي بدأت يوم الخميس.

وقال ترافيس الين محلل لأمن المعلومات “تم تعليق حسابي My Truth Social بشكل دائم؛ بسبب التحدث عن جلسات الاستماع للجنة 6 يناير”.

وتابع في تغريدة أخرى عبر تويتر، قال فيها: “من الغريب حقًا مشاهدة مؤيدي ترامب وهم يدافعون عن قرار Truth Social بمنعني من استخدام منصتهم، إنه مثل هراء حرية التعبير كذبة كاملة”

وقال مستخدم آخر على موقع تويتر، يقول ملفه الشخصي إنه “استراتيجي رقمي ديمقراطي” ، إنه تم إيقافه للسبب نفسه.

وقال جاك كوكشياريلا عن أسفه قائلاً: “لقد تم تعليقي من موقع Truth Social لنشر معلومات عن جلسة 6 يناير الليلة الماضية"، مدعياً ​​أن ”دونالد ترامب خائف من حرية التعبير".

وأرفق ألين منشوره الذي يزعم أنه مُنع بصورة لصفحة Truth Social مع علامة تعجب داخل مثلث مع الإشعار: “الحساب معلق”.

وبدأت لجنة اختيار مجلس النواب للتحقيق في هجوم 6 يناير على الكابيتول سلسلة من جلسات الاستماع العامة يوم الخميس في الساعة 8:00 مساءً، والتي تم بثها على جميع الشبكات باستثناء قناة فوكس نيوز، وستستمر جلسات الاستماع يوم الاثنين الساعة 10:00 صباحا.

وحوّل النقاد السياسيون واهتمام وسائل الإعلام التركيز إلى حدث الذروة مساء الخميس، واستهلكوا معظم الأحاديث على الإنترنت وموجات الأثير - بما في ذلك بعض المنشورات على موقع ترامب.

وتتضمن شروط خدمة منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس السابق بندًا يحتفظ بالحق، وفقًا لتقديرنا الخاص ودون إشعار أو مسؤولية، في رفض الوصول إلى الخدمة واستخدامها (بما في ذلك حظر عناوين IP معينة) لأي شخص لأي سبب من الأسباب أو بدون سبب. 

ويجوز لنا إنهاء استخدامك أو مشاركتك في الخدمة أو حذف حسابك أو أي محتوى أو معلومات قمت بنشرها في أي وقت، دون سابق إنذار، وفقًا لتقديرنا الخاص.

ويوفر القسم 230 من قانون آداب الاتصالات منصات الإنترنت، مثل Truth Social، والحماية القانونية لقرارات الإشراف على المحتوى، ويسعى ترامب دون جدوى إلى إلغاء هذه القاعدة عندما كان لا يزال رئيسًا.

دونالد ترامب امن المعلومات فوكس نيوز منصة ترامب موقع تويتر هجوم 6 يناير منصة Truth ترامب

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