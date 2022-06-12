رئيس وزراء تايوان: نتعامل مع الصين بنية طيبة ومستعدون للتواصل معهم

قال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانج، الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل "بنية طيبة"، لكن على أساس المساواة ومن دون فرض شروط سياسية مسبقة.

وتراجعت العلاقات بين تايبيه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها.

وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم تابع لها.

وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه في وقت سابق من الأحد، في منتدى أمني في سنغافورة، إن الحكومة الصينية تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان، لكنها تحتفظ "بخيارات أخرى".

وقال رئيس الوزراء التايواني: "ما دامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة، فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين".

وأضاف: "تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين. الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي".

