عضو بالشيوخ يطالب بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الشرقية 2025

ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الذى عقد اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بشقيه حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وطالب "الصالحى" بعد شرح مستفيض عن طبيعة وظروف وامكانيات محافظة الشرقية، بتقديم موعد التطبيق إلى عام 2225 - 2226 بدلا من 2229 - 2230، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة ضغط واختصار الفترة الزمنية لاتمام تنفيذ المنظومة خلال عشرة سنوات بدلا من 15 سنة.



وأضاف الدكتور محمد الصالحى، أن محافظة الشرقية تمتلك العديد من الصروح الطبية المشهود لها بالسعة والكفاءة، مؤكداً أن هناك العديد من المؤسسات الصحية داخل المحافظة مستوفاة لجميع الشروط الخاصة التى تؤهلها لسرعة بالانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.



وأكد الدكتور محمد الصالحى، على الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باختصار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وجه بتقديم الخدمه الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوى اللائق لأبناء الشعب المصرى من الأغنياء والفقراء معاً كونها أحد ركائز حقوق الانسان الاساسيه فى مصر.



وقال الدكتور محمد الصالحى، إنه بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان، مؤكداً اهمية فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة اساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة.