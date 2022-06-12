بدء أولى فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية

واصلت النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل و تدريب الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية فعالياتها اليوم ، بعد افتتاح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لفعاليات الدورة التدريبية، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية.



حيث تناولت أولى ورش العمل بالنقاش موضوع "التحول الرقمي فى المحليات" ، و عرض المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية و المعلوماتية و التدريب ، دور الرقمنة و الحداثة و تأثيرها على الإدارة المحلية ، و النماذج الناجحة فى التجربة المصرية ، و دور مركز التنمية المحلية بسقارة فى بناء القدرات فى مجال التحول الرقمى ، و دور التحول الرقمى فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لتبنى نمط جديد من التحول الرقمى لتحسين أداء العاملين بالمحليات ، و رفع مستوى الخدمات.

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