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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير التأمين الصحي يفتح تحقيقا عاجلا في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية

القبض علي 3 ممرضين هددوا ربة منزل بقتل والدتها داخل العناية بطنطا

مدير التأمين الصحي
مدير التأمين الصحي بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم في ضبط  ٣ ممرضين المتهمين في واقعة بلاغ ربة منزل بقيامهم بتهديد والدتها داخل العناية المركزة بالقتل بعدما شاهدتهم يضربون احد مرضى القلب بالعناية المركزة و تم التحفظ علي المتهمين واستدعاء المبلغة للنيابة لسماع أقوالها.

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة سرقة توك توك بالإكراه

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بقيام ربة منزل تدعي انهار أبو اليزيد  ٥٠ سنه وأفراد أسرتها بالتقدم ببلاغ تفيد فيه بتعرض والدتها المسنة وتدعي أمينة غنيم 76 سنة   للتهديد بالموت من قبل ممرضين وممرضة من العاملين بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا التابعة لدائرة القسم حال احتجازها بغرفة العناية المركزة لمعاناتها من قصور في الشريان التاجي وسكر وضغط .

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة سرقة توك توك بالإكراه

كما تم تحويلها من قبل هيئة التأمين الصحي لدخول العناية المركزة بالمستشفى الخاص المتعاقدة مع الهيئة

وأفاد البلاغ أن  ممرضين وممرضة شرعوا في  تهديدها بالموت عن طريق إعطائه  حقنة هواء 
كما اكتشفت المبلغة  قيامهم  بالتعدي بالضرب علي أحد مرضى القلب بالعناية المركزة على وجهه ورأسه بسبب الآمه وصوته الصادر من كثرة الآلام به من أجل اسكاته .

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة سرقة توك توك بالإكراه


من جانبه أعلن  الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية  فتح باب التحقيق في الواقعة من قبل فرع هيئة  مشيرا إلي ندب لجنة مكبرة لمعاينة المستشفى وملف المريضة وكذلك مراجعة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالغربية المحولين الي المستشفى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٥٥ أحوال ثان طنطا لسنة 2022م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة سرقة توك توك بالإكراه

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