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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأعلى في تاريخها..

خالد زكريا: مصر احتلت المرتبة الـ 78 ضمن مؤشرات التمكين السياسي للمرأة

النائبات المصريات
النائبات المصريات - صورة أرشيفية

قال خالد زكريا، استشاري أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، إن التفكير في توسيع مجال جائزة التميز الحكومي لتشمل تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بدأ، وتم العمل عليه وإطلاقه خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يعكس أن مصر تستطيع بالفعل العمل ليس فقط في المجالات المتعلقة بالطرق والانشاءات والجوانب التنموية، لكن أيضًا مايتعلق بصنع السياسات، والعمل على جوانب خاصة بالتطوير والإصلاح الإداري.
وأضاف “زكريا”، في تصريحات له، أن تقرير التنمية البشرية 2021 ركز على مؤشرات مصر فيما يخص التمكين، مشيرًا إلى تحقيق مصر المرتبة الـ 78 فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتمكين السياسي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ مصر مقارنة بالعشر سنوات السابقة لها والتي بلغت مرتبة مصر فيها 126 
وحول نسبة النائبات في مجلس النواب أوضح زكريا أنها بلغت 28%، ونسبة 14% في مجلس الشيوخ، و 25% في مجلس الوزراء، و 27% فيما يخص نواب الوزراء، 31% لنواب المحافظين، مؤكدًا ارتفاع نسب مشاركة المرأة على مستوى القيادات السياسية.

المراة التمكين السياسي للمرأة التخطيط مجلس النواب السياسات الاقتصادية

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