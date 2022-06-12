المصري يحول تأخره بهدف لفوز على المنصورة 2-1 بكأس مصر

استطاع فريق المصري البورسعيدي أن يقلب الطاولة على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات دور الـ32، ببطولة كأس مصر ، ليتأهل المصري البورسعيدي لدور الـ16 .

افتتح المنصورة التهديف فى الدقيقة 57 عن طريق أحمد عبدالعال من ركلة جزاء .

واحتفل لاعبو المنصورة على الطريقة الشهيرة لـ جوميز مهاجم الهلال السعودي السابق بعد الهدف الاول ، تعبيراً عن فرحتهم .

وأدرك المصري هدف التعادل فى الدقيقة 73 عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو من ركلة جزاء.

وجاء هدف المصري الثاني فى الدقيقة 82 عن طريق أحمد الشيخ من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

بدأ فريق المنصورة المباراة بضغط متواصل علي المصري لإحراز هدف مبكر .

وجاءت كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح المنصورة على رأس المهاجم أنقذها حارس مرمى المصري فى الدقيقة 12.

وباغت أحمد عبد العال لاعب المنصورة الجميع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى المصري بصعوبة فى الدقيقة 12.

وتلقي إيزى إيميكا الانذار الأول في الدقيقة 17 بعد تدخل عنيف على لاعب المنصورة .

وتوقفت المباراة بعد حصول إيزي إيميكا لاعب المصري، على الانذار الثاني والطرد حيث اعترض لاعبو الفريق البورسعيدي على قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب الإفريقي.

وتحدثت غرفة الفار مع حكم المباراة للعودة لتقنية الفيديو للتأكد من قرار الانذار، وعلى الفور توجه حكم اللقاء للفار وقرر بعدها إلغاء البطاقة الثانية والطرد للاعب المصري البورسعيدي.