عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يمنح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة

حسام حسن
حسام حسن

قرر  حسام حسن  المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام فريق المنصورة والتي أقيمت مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر .

ومن المقرر  أن يستأنف الفريق تدريباته مساء بعد غدٍ الثلاثاء بمعسكره المغلق ببرج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء السبت المقبل الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري.

 

واستطاع فريق المصري البورسعيدي أن يقلب الطاولة على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات دور الـ32، ببطولة كأس مصر ، ليتأهل المصري البورسعيدي لدور الـ16 .

افتتح المنصورة التهديف فى الدقيقة 57 عن طريق أحمد عبدالعال من ركلة جزاء .

واحتفل لاعبو المنصورة على الطريقة الشهيرة لـ جوميز مهاجم الهلال السعودي السابق بعد الهدف الاول ، تعبيراً عن فرحتهم .

وأدرك المصري هدف التعادل فى الدقيقة 73 عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو من ركلة جزاء.

وجاء هدف المصري الثاني فى الدقيقة 82 عن طريق أحمد الشيخ من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

بدأ فريق المنصورة المباراة بضغط متواصل علي المصري لإحراز هدف مبكر .

وجاءت كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح المنصورة على رأس المهاجم أنقذها حارس مرمى المصري فى الدقيقة 12.

وباغت أحمد عبد العال لاعب المنصورة الجميع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى المصري بصعوبة فى الدقيقة 12.

وتلقي إيزى إيميكا الانذار الأول في الدقيقة 17 بعد تدخل عنيف على لاعب المنصورة .

وتوقفت المباراة بعد حصول إيزي إيميكا لاعب المصري، على الانذار الثاني والطرد حيث اعترض لاعبو الفريق البورسعيدي على قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب الإفريقي.

وتحدثت غرفة الفار مع حكم المباراة للعودة لتقنية الفيديو للتأكد من قرار الانذار، وعلى الفور توجه حكم اللقاء للفار وقرر بعدها إلغاء البطاقة الثانية والطرد للاعب المصري البورسعيد

ستاد الجيش برج العرب المصري كأس مصر النادي المصري حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

إحالة المتهم بقتل خمسة في مزرعة الريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية

الحمد لله إيجابي.. إصابة هشام ماجد بفيروس كورونا

سيارات تويوتا وكيا وهيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 6 آلاف ريال سعودي

ياسمين عبد العزيز تعود لمتابعة زوجها أحمد العوضي على إنستجرام

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

كأس مصر .. الأهلي يفوز 1-0 على المصري بالسلوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ