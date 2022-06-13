خالد عكاشة: نجاح الحوار السياسي مرهون بربطه بـ قضايا وطنية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر الدراسات الاستراتيجية، إن الدعوة للحوار الوطني تضمنت 14 تكليف لمكونات الدولة المختلفة يشار إليهم أنهم يحاولوا الاقتراب بنا لرسم خريطة للجمهورية الجديدة بشكل أكثر وضوحًا.



وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن أخشى ما أخشاه أن تختطف الأحزاب السياسية هذا الحوار الوطني، معتبرًا أن الحوار الوطني أكثر شمولًا من الحوار السياسي، فالحوار السياسي جزء من الحوار الوطني، ومكونات الوطن أكثر كثيرًا من السياسة.



وتابع رئيس المركز المصري للفكر الدراسات الاستراتيجية، أن الأحزاب تحاول إيهام المجتمع بأن هناك أزمة حكم ولذا تم استدعاءهم، وهذا غير صحيح، مشددًا على أن الحوار ليس ملك للأحزاب، مؤكدًا أن أحد متطلبات نجاح الحوار الوطني هو تفعيل النشاط الحزبي خلال الفترة القادمة بأفضل مما كان عليه خلال الفترات الماضية، مؤكدًا أن هذا الحوار ينجح حينما يكون حول القضايا الوطنية على أرضية وطنية بعيدًا عن النظام، مشددًا على أنه لا يوجد أجندة مسبقة للحوار.

