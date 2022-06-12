نائب التنسيقية في ذكرى تأسيسها: نعد المجتمع بمزيد من العمل والجهد 

وجه النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لنواب وأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها الرابع.

وأضاف مصطفى خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد أننا نعد المجتمع المصري بمزيد من العمل والجهد من أجل مصرنا الغالية، منوها أن كيان التنسيقية استطاع خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات وكان على قدر المسؤولية التي أولتها إليه القيادة السياسية.

وتحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بالسنة الرابعة لتأسيسها ، وأكدت التنسيقية أننا كنا ومازلنا حريصين على تنمية الحياة السياسية، والعمل المشترك، انطلاقاً من الإيمان المطلق بالحوار بين القوى والتيارات المختلفة وإعلاءً للمصلحة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.