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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق مفاجئ من رئيس اتحاد الإسكواش بخصوص عدم تحمل تكاليف السفر لبطولة إنجلترا للناشئين.. فيديو

عاصم خليفه رئيس إتحاد
عاصم خليفه رئيس إتحاد الأسكواش

قال عاصم خليفه رئيس إتحاد الأسكواش؛  إن  بطولة البريد شوبن تقام في شهر يناير أما البطولة الحالية فهي بطوله إستثنائيه تقيمها إنجلترا لصالح كاسيماليه و فانتوت لاعبين بريطانيين  فوق السن لكن شروط المسابقة تسمح لهم الإنضمام  في المسابقة لكي يحصلوا على اللقب من خلال حصولهم على هذه الجائزه .

أضاف عاصم خليفه خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار في برنامج آخر النهار مع الإعلامي محمد الباز، أن القائمين على المسابقة  وضعوا شروط بأن لا يزيد عدد المشاركين من كل دولة عن 3 لاعيبين ؛ مضيفا أن في الشهر القادم تقام بطوله العالم في فرنسا .

أوضح رئيس إتحاد الأسكواش أنه قرر أن من يريد السفر إلى إنجلترا لحضور هذه المسابقة فليتكلف مصاريف السفر على نفقته الخاصة لأن نتائج المسابقة محسومة لصالح اللاعيبة البريطانين ؛ مضيفا أنه من الصعب تكليف بعثه كاملة من أجل 3 لاعيبين وحتى لا تتشتت  الماليات الخاصة بالبعثات بأكثر من بعثه في نفس الوقت؛ مضيفا أنا لاعبي الصف الأول في حاله التجهيز للسفر في فرنسا الشهر القادم تحت سن 19 سنة.

بطولة العالم السفر انجلترا علام فرنسا شهر يناير الاسكواش عاصم خليفه رئيس إتحاد الأسكواش

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