عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع 7 حيل للتخلص من الوزن الزائد في لمح البصر

انقاص الوزن
انقاص الوزن

علاجات منزلية سريعة تساعد على  فقدان الوزن والتخلص الكيلوجرامات الزائدة  والحفاظ على لياقتك إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 

1-العسل والليمون

ينصح بتناول العسل مع الجير لفقدان الوزن. العسل مع الليمون والماء الدافئ طريقة جيدة لبدء يومك. يمكن أن يلعب العسل دورًا في إنقاص الوزن في العلاج الطبيعي.

2-شاي أخضر

الشاي الأخضر طريقة أخرى لتقليل الوزن عندما يقترن بالتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة. من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة ومن المعروف أن مضادات الأكسدة هذه تحفز عملية حرق الدهون في الجسم  لذلك يُنصح بشدة بتناوله يوميًا ويوصى به غالبًا في برامج 

فاكهة مهملة تساعد على إنقاص الوزن ومحاربة السكري

اكتشف فوائد الكركديه .. 7 مزايا أبرزها إنقاص الوزن والوقاية من السرطان

.

3- تناول الماء

 يجب تناول  2-3 لترات من الماء يوميًا فهو يعزز معدل الأيض ويزيد من التبول ، مما يساعدك على فقدان المزيد من  وزن الماء ويمنع احتباس الماء. 

4-زيادة من تناول الخضار

تتكون الخضروات ، على عكس الأطعمة البيضاء المصنعة ، من الكربوهيدرات المعقدة ، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم ، مما يجعلك تشعر بالشبع والرضا مما قد يساعد في إنقاص الوزن. 

5-التخلص من الحبوب المكررة 


التخلص  من الحبوب المكررة سيجعلك تكتسب وزناً لأنه يتكون بشكل أساسي من السكر والكربوهيدرات ، وكلاهما يتم هضمه بسرعة كما أنها تجعلك تشعر بعدم الرضا ، مع الميل لتناول المزيد من الطعام. 

6-تجنب الوجبات السريعة
 

يجب التوقف عن تناول الوجبات السريعة و الإفراط من تناول الطعام. 

7-اليوجا والتمارين الرياضية
 

يمكن ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم فقط  للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك  و محاولة التمرن 4-5 مرات أسبوعيًا على الأقل .

 

علاجات منزلية فقدان الوزن الكيلوجرامات الزائدة العسل الليمون شاى اخضر تناول الخضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

5 علاجات مذهلة لصحة جهازك العصبى جربيها

أفضل 7 علاجات منزلية لفقر الدم

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فاركو ويتعاقد مع مهاجم بتروجيت

عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

معهد ستوكهولم: خطر استخدام السلاح النووي بات حقيقيا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ