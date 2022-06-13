أسرع 7 حيل للتخلص من الوزن الزائد في لمح البصر

علاجات منزلية سريعة تساعد على فقدان الوزن والتخلص الكيلوجرامات الزائدة والحفاظ على لياقتك إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

1-العسل والليمون

ينصح بتناول العسل مع الجير لفقدان الوزن. العسل مع الليمون والماء الدافئ طريقة جيدة لبدء يومك. يمكن أن يلعب العسل دورًا في إنقاص الوزن في العلاج الطبيعي.

2-شاي أخضر

الشاي الأخضر طريقة أخرى لتقليل الوزن عندما يقترن بالتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة. من المعروف أن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة ومن المعروف أن مضادات الأكسدة هذه تحفز عملية حرق الدهون في الجسم لذلك يُنصح بشدة بتناوله يوميًا ويوصى به غالبًا في برامج

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3- تناول الماء

يجب تناول 2-3 لترات من الماء يوميًا فهو يعزز معدل الأيض ويزيد من التبول ، مما يساعدك على فقدان المزيد من وزن الماء ويمنع احتباس الماء.

4-زيادة من تناول الخضار

تتكون الخضروات ، على عكس الأطعمة البيضاء المصنعة ، من الكربوهيدرات المعقدة ، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم ، مما يجعلك تشعر بالشبع والرضا مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

5-التخلص من الحبوب المكررة



التخلص من الحبوب المكررة سيجعلك تكتسب وزناً لأنه يتكون بشكل أساسي من السكر والكربوهيدرات ، وكلاهما يتم هضمه بسرعة كما أنها تجعلك تشعر بعدم الرضا ، مع الميل لتناول المزيد من الطعام.

6-تجنب الوجبات السريعة



يجب التوقف عن تناول الوجبات السريعة و الإفراط من تناول الطعام.

7-اليوجا والتمارين الرياضية



يمكن ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم فقط للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك و محاولة التمرن 4-5 مرات أسبوعيًا على الأقل .