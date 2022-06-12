مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في الإسكندرية

لقي طفل مصرعه؛ بعدما صدمته سيارة مسرعة في منطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، وتم نقله إلى مشرحة أحد المستشفيات؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

محافظة الإسكندرية: نعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي



وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا، يفيد بمصرع: عبد الرحمن رمضان - 10 سنوات، في حادث بمنطقة أبوقير، شرقي المحافظة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والمعاينة؛ تبين أن الطفل صدمته سيارة في أثناء تواجده بالقرب من موقف السيارات الأجرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.