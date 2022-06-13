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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.2 مليار دولار إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بنهاية 2021

الشركة العُمانية
الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال

ارتفعت إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 بنسبة 31 % لتبلغ 3 مليارات و278 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2020، بفضل الانتعاش النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن التقرير السنوي للشركة أظهر ارتفاع صافي الدخل بنهاية عام 2021 - بعد خصم الضريبة - بنسبة 34 % ليصل إلى 886 مليون دولار مقارنة بـ 663 مليون دولار بنهاية عام 2020 فيما رفد قطاع الغاز الطبيعي المسال الإيرادات الحكومية من الغاز لتبلغ نحو مليارين و873 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الشركة واصلت خلال عام 2021 تقدمها في تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي شارفت على الانتهاء لتعزيز الإنتاجية كمشروع تجديد المصنع ومشروع رفع كفاءة إنتاجية القاطرات ومشروع الطاقة الحديث الذي يعمل بتقنية محركات الغاز لرفع الكفاءة.

 

ارتفاع معدلات الإنتاج لمستويات قياسية 

وذكر أن النتائج المبكرة لهذه المشاريع ساهمت في ارتفاع معدلات الإنتاج لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 10.6 مليون طن متري خلال عام 2021 مقارنة بـ 10.2 مليون طن في عام 2020، ومن المؤمل أن تصل الطاقة الإنتاجية للقاطرات إلى أكثر من 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية بالمجمع الصناعي للشركة بقلهات في ولاية صور.

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