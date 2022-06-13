حبس شخصين لسرقة أدوات ومعدات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الاول.

ونجح رجال مباحث القاهرة في القبض علي عاملين لقيامهما بسرقة أدوات ومعدات من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الاول بأسلوب "المغافلة"، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من الأجهزة الأمنية بالقاهرة يفيد ورود بلاغ من مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة على تنفيذ أحد المشروعات تحت الإنشاء بدائرة التجمع الأول بالقاهرة ، بإكتشافه سرقة ٦٧ كلبس شدة معدنية من محل عمله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين بإحدى الشركات الكائنة بالتجمع الأول أمكن ضبطهما.

وأقرا بأنه نظراً لتواجد الموقع الخاص بالشركة محل عمل المبلغ أمام الشركة محل عملهما فإختمرت فكرة سرقة الشدات المعدنية المشار إليها والتصرف فيها بالبيع

وفى سبيل ذلك توجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات" بأسلوب المغافلة " ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل إقامتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.