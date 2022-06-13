في يومه العالمي.. اعرف مضاعفات المهق على الصحة

يحتفي العالم في الـ 13 من يونيو باليون العالمي لمرض المهق، المهق هو حالة وراثية نادرة تنتج عن طفرات في جينات معينة تؤثر على كمية الميلانين التي ينتجها جسمك.

يتحكم الميلانين في تصبغ (لون) بشرتك وعينيك وشعرك، يعاني الأشخاص المصابون بالمهق من شحوب شديدة في الجلد والعينين والشعر.

ما هو علاج المهق؟

لا يوجد علاج للمهق، يجب عليك إدارة الحالة من خلال توخي الحذر بشأن الحماية من أشعة الشمس ، يمكنك حماية بشرتك وشعرك وعينيك من خلال:

البقاء بعيدًا عن الشمس.

ارتداء النظارات الشمسية.

التستر بملابس واقية من الشمس.

ارتداء القبعات .

تطبيق واقي الشمس بانتظام.

إذا كانت لديك عينان متصالبتان (الحول) ، فقد يتمكن الجراح من تصحيح المشكلة بالجراحة.

مضاعفات المهق

مشاكل الجلد : بسبب لون بشرتهم الفاتحة ، فإن الأشخاص المصابين بالمهق لديهم خطر متزايد للإصابة بحروق الشمس، لديهم أيضًا مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الجلد .

مشاكل الرؤية : قد يكون الأشخاص المصابون بالمهق مكفوفين من الناحية القانونية ، لكن يمكنهم تعلم استخدام رؤيتهم بمرور الوقت، قد يكون بعض الأشخاص قادرين على تصحيح مشاكل اللابؤرية وطول النظر وقصر النظر باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة.