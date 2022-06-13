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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

صدى البلد

كشف حمد إبراهيم، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عن حدوث تواصل بينه وإيهاب جلال، المدير الفني لـ منتخب مصر، عقب صدور تصريحات من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة بشأن قرب رحيل جلال عن قيادة منتخب مصر.

وقال حمد إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية، إن ما صدر من رئيس اتحاد الكرة يعد إهانة لإيهاب جلال، ولجميع المدربين المصريين، موضحًا أن اتحاد الكرة سعى منذ 3 سنوات للتعاقد مع إيهاب جلال لقيادة منتخب الفراعنة.

وتابع: والدة إيهاب جلال أصابتها حالة حزن شديدة، بعد التصريحات التي خرجت على لسان رئيس اتحاد الكرة بحق نجلها، وامتنعت عن أخذ الدواء الخاص بها، مردفًا: تواصلت مع إيهاب جلال في الساعات الماضية، وهو غاضب بشدة من تصريحات جمال علام، ولكن الهروب ليس من شخصيته، فقد قاد المنتخب في 6 تدريبات فقط مع غياب معظم النجوم.

وأكمل: ما تعرض له إيهاب جلال إهانة لكل المدربين المصريين، ولا يصح ما حدث والهجوم الذي يتعرض له مدبر، مشددًا على أن الحملة الأخيرة ضده ستكون دافعًا له في مباراة كوريا الجنوبية.

وعن فرض بعض الأسماء على إيهاب جلال في الجهاز الفني للمنتخب، قال حمد إبراهيم: كل ما أثير عن فرض مساعدين على إيهاب جلال في الجهاز الفني لمنتخب مصر غير صحيح. 

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