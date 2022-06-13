مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للمصري بالسلوم، أنه درس فريق الأهلي خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن لاعبيه قدَّموا مجهودًا كبيرًا خلال مجريات المباراة.

وقال "عبد الرؤوف" فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "حرمنا الأهلي من صناعة فرصة فى الشوط الأول، وأغلقنا كافة المساحات أمام اللاعبين، ولم يكن هناك أى خطورة على المرمى".

وأضاف: "فى الشوط الثاني كان هناك تباعد فى الخطوط بين لاعبي المصري بالسلوم، وهذا كان سببًا فى تسجيل النادي الأهلي هدف الفوز عن طريق أحمد عبد القادر، والمارد الأحمر ليس فى أفضل حالاته".

الأهلى يفوز على المصرى بالسلوم



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منافسه فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب الأهلى we بالسلام بدور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.