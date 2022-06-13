دولاران.. انخفاض في أسعار الخام الأمريكي ليصل إلى 118.68 دولار للبرميل

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الخام الأمريكي شهد تراجع نحو دولارين إلى أدنى مستوى له خلال جلسة التعامل إلى 118.68 دولار للبرميل.

وكان قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.

وقال بايدن: "الفكرة التي أريد أن قولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث، كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".

وأضاف بايدن أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.

وقال: "لكن الجوهر ينحصر في أننا سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم. لكنه سينخفض بشكل تدريجي وسنعيش في ظروفه لوقت ما".