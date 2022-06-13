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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولاران.. انخفاض في أسعار الخام الأمريكي ليصل إلى 118.68 دولار للبرميل

أسعار النفط
أسعار النفط

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الخام الأمريكي شهد تراجع نحو دولارين إلى أدنى مستوى له خلال جلسة التعامل إلى 118.68 دولار للبرميل.

وكان قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.

وقال بايدن: "الفكرة التي أريد أن قولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث، كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".

وأضاف بايدن أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.

وقال: "لكن الجوهر ينحصر في أننا سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم. لكنه سينخفض بشكل تدريجي  وسنعيش في ظروفه لوقت ما".

الرئيس الأمريكي الخام الامريكى حلف الناتو برميل اسعار النفط

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