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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الفوز على المصري بالسلوم.. أحمد بلال ينتقد الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد بلال، نجم النادى الأهلي السابق، أن الأداء الذي قدمه الأهلي أمام المصري بالسلوم لا يليق وليس له عذر، في المباراة التى حقق فيها الفوز بهدف نظيف في دور 32 بكأس مصر.

 

وقال أحمد بلال، خلال الاستوديو التحليلي بقناة الأهلي: هل الأداء ده يليق بالأهلي؟ هل اللاعيبة خارجة مبسوطة؟ الأداء بيبقى مقبول في وقت من الأوقات لما تكون واخد بطولة كبيرة وحصلك تشبع بنديهم أعذار. 

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأداء النهاردة ممكن يكون مقبول لما تكون خارج من إخفاق كبير جدا وعندك مرحلة صعبة لازم كل لاعب يظهر بمستواه، واللاعبون لازم يقفوا مع أنفسهم ويستعيدوا مستواهم؛ لأن الجمهور لن يقبل سقوطا آخر.

 

وتأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على المصري بالسلوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وسجل أحمد عبد القادر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

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