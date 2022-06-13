إطلالة جذابة لـ أسماء جلال عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة بالكاجوال، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل “سوتس بالعربي” مع آسر ياسين.

مسلسل “سوتس بالعربي” هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.