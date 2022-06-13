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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شركة غزل المحلة لكره القدم:الاكتتاب العام دعوة عامة للجماهير للمساهمة بالأوراق المالية..فيديو

غزل المحلة
غزل المحلة

قال المهندس عادل العباسي رئيس شركة غزل المحله لكره القدم ؛ إن الاكتتاب العام دعوة عامة للجماهير للمساهمة بالأوراق المالية في أي شركة قيد التأسيس ؛ مضيفا أن شركة غزل المحلة تم تأسيسها بحصة عينية من شركة مصر المحلة وهذه الحصة قدرت ب65 مليون وذلك مقابل حق انتفاع لمدة 20 سنة بالإستاد والملاعب .

وأضاف عادل العباسي خلال  لقائه عبر “الزوم” في برنامج من مصر على قناة سي بي سي؛ أنه عند أخذ الشركة قرار ببدء خطوات للاكتتاب العام وأن تكون الشركة مساهمة في البورصة كان لابد من رفع رأس المال إلى مبلغ 102 مليون جنيه؛ ولأن الشركة جديدة وليس لها أي قوائم مالية والتقييد في البورصة لابد أن يكون قيمه الشركه لا تقل عن 200 مليون جنيه وتم التحرك نحو الاكتتاب في البورصة حتى نصل إلى مبلغ 200 مليون جنيه من خلال المساهمة  في الاكتتاب العام .

وأوضح رئيس شركة غزل المحلة، أن الشركة الجديدة ستقوم على بناء مؤسسي شركة غزل المحلة لكره القدم وهي تعتبر أول شركة لكرة القدم تطرح اكتتاب عام في البورصة المصرية.

وأشار العباسي، إلى أن هدف المساهم في الاكتتاب هو الربح ونحن سنقوم بعرض مزايا الاستثمار في الشركة للمساهمين فسيكون المساهم له الحق في انتخاب عضو الجمعية العمومية  ومن ناحية أخرى ستبدأ الشركة في تجديد الملاعب وتنمية اللاعبين.

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