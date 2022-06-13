الطبيب المزيف.. ‏ضبط شخص يكشف على المرضى بقرية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم واقعة غريبة، حيث تمكنت مديرية الصحة بالبحيرة، من القبض على احد الأشخاص ينتحل صفة طبيب، ويمارس الطب في إحدى العيادات دون الحصول على اي تراخيص.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل الواقعة، حيث تمكن ‏قسم العلاج الحر إدارة دمنهور، من القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب.، ويقوم بتحديد كشفه يوم الجمعة ويقوم بإعطاء المواطنين أدوية مصنعه في العيادة الخاصة به وغير الحاصلة على اي تراخيص او تصريح.

واوضح تقرير إدارة العلاج الحر، أن المتهم كان يدعي انه حاصل على شهادة الدكتوراه من السعودية والدراسات العليا من إسبانيا وبلجيكا .

حيث تمكن قسم العلاج الحر بقيادة الدكتور بقيادة الدكتور أحمد هويش مدير الادارة الصحية بدمنهور ،و دكتور محمد شتا رئيس لجنة العلاج الحر ‏بإدارة دمنهور، ‏ ‏بحملات ‏تفتشية مكثفة ‏على المنشآت الطبية الخاصة ‏أسفر المرور عن ضبط أحد الأشخاص منتحل شخصية طبيب.

و تم عمل محضر انتحال صفه وإغلاق المكان وتشميعه.