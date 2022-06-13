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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع وصفة تخلصك من تقصف الشعر

اقنعة
اقنعة

هل  تبحثين عن أقنعة سريعة لتغذية الشعر ، فأنت بحاجة إلى أقنعة شعر مصنوعة من مصادر طبيعية ومع ذلك ، ليس فقط أي منتج يمكن استخدامه في قناع شعرك ؛ عليك توخي الحذر بشأن المكونات التي يمكنك تطبيقها. فيما يلي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي مكونان خاصان لأقنعة الشعر المذهلة التي ستوفر نتائج فعالة.

أقنعة صفار البيض


يعد صفار البيض هو قناع الشعر الأكثر شيوعًا وسهل الاستخدام. كل ما عليك فعله هو وضع صفار البيض بأصابعك على شعرك الجاف ، وخاصة على فروة الرأس ونهاية الشعر ثم اتركيه لمدة 30-40 دقيقة على الأقل ثم غسله بالماء البارد و نظرًا لأن صفار البيض غني بالفيتامينات ، فإنه يمنع تلف شعرك ويجعل شعرك ناعمًا ولامعًا. 

يمكنك أيضًا إضافة الليمون إلى صفار البيض ، إذا كنت ترغب في تقليل رائحة صفار البيض علاوة على ذلك ، يساعد الليمون أيضًا في نمو الشعرو إذا قمت بخلط العسل وخل التفاح مع صفار البيض ، فيمكن أن يساعدك ذلك في علاج الشعر الجاف.

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طريقة تطبيق القناغ
 

يمكنك نطبق  زيت جوز الهند على الشعر لمحاربة تساقط الشعر وجعله  أكثر لمعانًا والتخلص من تقصف الشعر ثم ضعي  القناع لمدة 30 دقيقة على الشعر الجاف ثم اشطفيه بالماء.

 إذا كانت هناك مشكلة في ظهور قشرة الرأس وحكة فروة الرأس ، يمكنك خلط زيت جوز الهند والسكر البني ووضعه على شعر رطب بعد غسل الشعر بالشامبو ثم بعد ترك القناع لمدة 5-10 دقائق ، يمكنك غسله بالماء البارد أو الدافئ.

 لتحسين الدورة الدموية ونمو الشعر ، يمكنك عمل عجينة من زيت جوز الهند والقرفة ، وتطبيق القناع على الشعر الجاف و اتركي القناع لمدة 40 دقيقة ثم اشطفيه

تغذية الشعر شامبو بلسم أقنعة سريعة أقنعة صفار البيض

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