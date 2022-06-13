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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيقية شباب الأحزاب تعلق على الحوار الوطني

صدى البلد

قالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛  إن التنسيقية على مدار أربع سنوات تم التوافق على جميع أعضاء التنسيقية لأن سياسات التنسيقية تقوم على فلسفة احترام رأي الآخر و الأفراد بالتنسيقية تنتمي إلى تيارات سياسية مختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار ؛ واستطاعت التنسيقية الإستمرار في العمل على قوانين في مشروعات وأفكار مختلفة لكن نتفق في مبدأ واحد على مصلحة الوطن .

 

أضافت شيماء عبد الله خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي ؛  أن ما اتفقوا عليه أعضاء التنسيقية أن يكون الهدف الوحيد  هو الاتفاق على الاصطفاف خلف الوطن وتنمية الحياة السياسية وهذا ما تم كتابته في بيان التأسيس الأول للتنسيقية .

 

أوضحت المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب أن التنسيقية شاركت في العديد من الفعاليات ومعظم المؤتمرات الخاصة بالشباب ومنتديات شباب العالم كذلك تمت المشاركة في ورش العمل والجلسات العامة لرئيس الجمهورية كما بدأوا صالون التنسيقية منذ بداية تأسيس التنسيقية  .

 

وأشارت شيماء إلى أن بعد دعوة  المشاركة في الحوار الوطني فبدأت التنسيقية للتحضير ببعض الأفكار في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية من أعضاء التنسيقية ؛ مضيفة أنهم أوشكوا من الانتهاء من بلورة و تجميع الأفكار وتقديمها في الحوار الوطني ؛ مضيفة أن من أهم أهداف الحوار الوطني هو تجميع كل الآراء والسياسات على طاوله واحده بكل اختلافاتها وهذا يدل على حوار شامل يستدعي جميع الأطراف وهذه الفكرة ليست غريبة على القيادة المصرية  .

 

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