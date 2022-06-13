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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

 بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول.. صور

بورشة تكشف عن إصدار
بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً

أصدرت بورشة في عام 1952 نسخة خاصة من سيارتها الرياضية 356 تحت أسم 356 أمريكا، تم تصميمها خصيصًا لسوق الولايات المتحدة وكندا، وبعد 70 عامًا، لدينا سيارة بورشة أخرى تستهدف الولايات المتحدة بشكل مباشر. 

وتكريمًا لتلك السيارة الأصلية 356 وكذلك الولايات المتحدة هي طراز 2023 من سيارة بورشة 911 كاريرا جي تي إس كابريوليه إصدار أمريكا.

بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول

تأتي السيارة من الخارج بنفس ألوان علم الولايات المتحدة الامريكية مع الكثير من الأحمر والأبيض والأزرق، ويبدأ بطبقة متلألئة من Azure Blue 356 للخارج، وتبدو العجلات في لمحة بيضاء مع شفة حمراء، ولكن هناك أيضًا فضية على الأسطح الخارجية. 

 

تقول بورشة إنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تشطيبات مختلفة على عجلة واحدة، وبطبيعة الحال، ستجد رسومات أمريكية حصرية على الجانبين، وإذا نظرت بعيدًا قليلاً ، فسترى إطارًا أسود للزجاج الأمامي بدلاً من لون الهيكل،  يعتبر هو الأول من نوعه لجيل 911 الحالي.

بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول

بالانتقال إلى الداخل، يستمر نظام الألوان الأحمر والأبيض والأزرق مع خياطة متباينة تتناوب بين Guards Red و Pebble Gray، وفي حديثها لوسائل الإعلام قبل إطلاق السيارة في أمريكا، أوضحت بورشة أن اللون الأبيض النقي في الداخل الداكن بخلاف ذلك كان ببساطة شديد السطوع، حتى ساق ناقل الحركة اليدوي ذي السبع سرعات يحصل على نمط أحمر وأرقام في المقبض. 

بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول

تخلد عتبات الأبواب الخاصة ذكرى 70 عامًا من طرازات America Roadsterالتي لا يوجد منها سوى ثلاثة، وبصرف النظر عن الطراز 356 الأصلي وهذه السيارة، عرضت بورشة سيارة أمريكية تعتمد على سيارة 964 في عام 1992.

بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول

يعتمد الإصدار القياسي من سيارة 911 GTS، على محرك بقوة 473 حصانًا (353 كيلووات) تذهب إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل الحركة اليدوي، إنها المحرك الوحيد الذي ستقدمه بورشة لأمريكا، متمسكًا بمفهوم السيارة الرياضية المفتوحة التي تركز على المتحمسين، ويعتبر نظام التعليق PASM Sportالخاص بصانع السيارات قياسيًا، وكذلك العادم الرياضي و Sport Chrono Package.

 

بورشة تكشف عن إصدار خاص لأمريكا بعد 70 عاماً من الإصدار الأول

تحت قيادة شركة Porsche Exclusive Manufaktur وتم إطلاقها على مدار عامين، تعد America Edition خيارًا تقنيًا لسيارة Carrera GTS Cabriolet ولكن سيتم تصنيع 115 فقط لأمريكا الشمالية. 

 

سيذهب جميع الإصدارات تقريبًا إلى التجار الأمريكيين وعددهم 100 على وجه التحديد وستذهب السيارات المتبقية إلى كندا، وسبدأ سعرها من 186.370 دولار.

بورشه الرياضية أمريكا الولايات المتحدة كاريرا بورشة 911 كاريرا جي تي إس

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