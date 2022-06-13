أحمد حسن: إيهاب جلال يتعرض للظلم.. فيديو

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر سابقا، أن إيهاب جلال، مدرب المنتخب الحالي، يتعرض لظلم كبير من خلال تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إيهاب جلال يتعرض لضغط كبير من اتحاد الكرة، الله يكون في عونه".



وأضاف: "اتحاد الكرة يصلح الخطأ بخطأ آخر، ورحيله هو أكبر خطأ خلال الفترة الحالية، وكان يجب التعاقد مع مدرب أجنبي بعد رحيل كارلوس كيروش".



وأوضح أحمد حسن، أن ما يحدث حاليا في الكرة المصرية كارثة بكل ما تحمله الكلمة، مشيرا إلى أن المسئولين أصبحوا غير مسئولين عن حديثهم.

واختتم حسن تصريحاته قائلا: "كان يجب استقالة حازم إمام ومحمد بركات بعد تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب رغم رفضهم، واتحاد الكرة كان يجب أن يدعم إيهاب جلال حتى نهاية تصفيات كأس الأمم الإفريقية".