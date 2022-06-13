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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابي: عشت أسوأ 3 سنوات في حياتي بعد الرحيل من الأهلي.. فيديو

صدى البلد

 

قال هيثم عرابي، المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بنادي أسوان، إن مهمته ستبدأ مع تماسيح النيل، الأربعاء المقبل، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع أحمد بيبو المدير الفني الحالي.

وأضاف عرابي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجلسة مع المدير الفني ستشهد حضور رئيس النادي، لوضع النقاط على الحروف وتحديد احتياجات الفريق.

وأشار إلى أنه شعر برغبة مسؤولي نادي أسوان في تحقيق النجاح، وهو ما دفعه لقبول المهمة على الفور، مؤكدًا تفاؤله بنجاح مهمته مع ممثل الصعيد.

وتابع هيثم عرابي «عشت أسوأ 3 سنوات في حياتي بعد الرحيل من الأهلي، ومجلس إدارة أسوان يدعمني بشدة لذلك لن أتأخر عن مساعدة النادي في أي ملف حتى لو خارج كرة القدم».

واختتم تصريحاته، مازحًا «أتمنى ضم ميسي لكن مستحيل طبعًا».

https://www.youtube.com/watch?v=YVHBTQYh4Vs

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