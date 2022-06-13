عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدث باسم مروان صلاح: بايرن ميونخ أشاد بمستوى اللاعب.. فيديو

صدى البلد

كشف شريف عثمان المتحدث باسم مروان صلاح حارس مرمى الأهلي وسموحة السابق، كواليس انضمامه إلى فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقال شريف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن بايرن ميونخ أشاد بمستوى مروان صلاح وانضم للقائمة المصغرة من برنامجهم الخاص باكتشاف المواهب.

وأضاف أن علاقته مع مروان صلاح بدأت منذ أن كان ناشئًا في صفوف النادي الأهلي، حيث يتميز الحارس باللعب بقدميه اليمنى واليسرى.

وتابع حديثه، أن مروان مستمر في معسكر بايرن ميونخ حتى شهر أغسطس، ويشارك في عدد من المباريات الودية في الفترة الحالية مع العملاق البافاري.

واستطرد شريف عثمان، أن مروان صلاح مروان سينهي فترة اختباره مع بايرن ميونخ بمواجهة فريق الناشئين للنادي الألماني، موضحًا أن الحارس لم يوقع أي عقود مع نادي سموحة تمامًا، حيث لم يهتم النادي السكندري بالتعاقد معه.

واختتم تصريحاته، أن بايرن ميونخ سيقوم بضم أفضل 7 أو 8 لاعبين من المعسكر بعد انتهاء المباريات الودية وسيتم تسويق باقي المجموعة لأندية أخرى.

https://youtu.be/zFV62rrZNA4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

دعاء الصباح من 11 كلمة يحفظك من شياطين الإنس والجن.. ردده عند الخروج

أسعار بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

أمطار خفيفة على شمال سيناء

المتحدث باسم مروان صلاح: بايرن ميونخ أشاد بمستوى اللاعب.. فيديو

بقيمة 75 مليون يورو.. ليفربول يضم صفقة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ