المتحدث باسم مروان صلاح: بايرن ميونخ أشاد بمستوى اللاعب.. فيديو

كشف شريف عثمان المتحدث باسم مروان صلاح حارس مرمى الأهلي وسموحة السابق، كواليس انضمامه إلى فريق بايرن ميونخ الألماني.

وقال شريف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن بايرن ميونخ أشاد بمستوى مروان صلاح وانضم للقائمة المصغرة من برنامجهم الخاص باكتشاف المواهب.

وأضاف أن علاقته مع مروان صلاح بدأت منذ أن كان ناشئًا في صفوف النادي الأهلي، حيث يتميز الحارس باللعب بقدميه اليمنى واليسرى.

وتابع حديثه، أن مروان مستمر في معسكر بايرن ميونخ حتى شهر أغسطس، ويشارك في عدد من المباريات الودية في الفترة الحالية مع العملاق البافاري.

واستطرد شريف عثمان، أن مروان صلاح مروان سينهي فترة اختباره مع بايرن ميونخ بمواجهة فريق الناشئين للنادي الألماني، موضحًا أن الحارس لم يوقع أي عقود مع نادي سموحة تمامًا، حيث لم يهتم النادي السكندري بالتعاقد معه.

واختتم تصريحاته، أن بايرن ميونخ سيقوم بضم أفضل 7 أو 8 لاعبين من المعسكر بعد انتهاء المباريات الودية وسيتم تسويق باقي المجموعة لأندية أخرى.

https://youtu.be/zFV62rrZNA4