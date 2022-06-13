مدرب هيليوبوليس: كريم أبو قورة كان لاعبا مميزا للغاية على المستوى الفني والأخلاقي.. فيديو

قال أسامة السيد، مدرب فريق هيليوبوليس، إن كريم أبو قورة، لاعب الفريق ومنتخب مصر لكرة السلة، الذي توفي يوم الجمعة الماضي، بأحد مباريات الفراعنة في بطولة إفريقيا للجامعات، كان لاعب مميز للغاية على المستوى الفني والأخلاقي.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كريم أبو قورة انضم إلى هيليوبوليس، منذ عامين، وتعرض لنفس موقف وفاته من قبل بالتحديد في يناير الماضي.

وأشار إلى أن كريم أبو قورة، أصيب وقتها بجلطة في الرئة، بعدما أصيب بكورونا، وطبيب الفريق أخطره وقتها بأن اللاعب لا يستطيع الاستمرار في ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الموسم، أكد اللاعب رغبته في العودة من جديد للعب، خاصة وأنه بدأ التأهيل بعد استشارة طبية.

وأوضح حديثه، أنه فوجئ بسفر اللاعب مع الجامعة التي يدرس بها للمشاركة في بطولة إفريقيا للجامعات، ومن ثم وفاته بشكل مفاجئ على أرض الملعب.

https://www.youtube.com/watch?v=v4TxtaAfDPU