الرباعة حبيبة سعد تتوج بالمركز الرابع في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك

توجت الرباعة حبيبة سعد بالمركز الخامس في بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في المكسيك في ميزان ٤٥ كيلو .

ونجحت حبيبة أصغر لاعبة في بطولة العالم لرفع الأثقال في تحقيق مركز متقدم بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم .



تجدر الإشارة إلي أن منتخبنا يشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال بالمكسيك بـ١٢ لاعب ولاعبة واليوم هو الأول في بدا المنافسات في البطولة ..

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبد المقصود بما قدمته حبيبة رغم صغر سنها وحرص رئيس المنتخبات علاء حسن كامل على تشجيعها واكدوا ان حبيبة ينتظرها مستقبل كبير بعد الشجاعة التي اظهرتها في اول مشاركة دولية لها .