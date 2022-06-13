صحف القاهرة تبرز توجيه السيسي بتوفير الإمكانات لتنمية الثروة السمكية والحيوانية

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية، بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشددا على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة، بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كمًا ونوعًا.



كما وجه الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لمصلحة المربين والمزارعين، والارتقاء بدخلهم، خاصة ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظرا لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، ويلبي احتياجات المواطنين، ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلى والاستيراد.



وأشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة «الزهراء» العريقة للخيول العربية الأصيلة، بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول.



جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، كما شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.



وعرض الفريق أسامة ربيع تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خاصةً ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية، من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، التي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة.



بينما عرض وزير الزراعة جهود إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية التي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات.