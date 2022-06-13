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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدى: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مستجدات المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي.. فيديو

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن الرئيس السيسى اجتمع أمس مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وتابع بنفسه مستجدات عدد المشروعات القومية فى قطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وأضافت “مجدى”، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،  أن كل طرف قدم الإمكانيات المتاحة والمشروعات المتوفرة، والخطط الممكنة لتطوير المشروع والاستفادة منه بشكل أكبر.

وفى سياق آخر، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس، موضحًا: "المشروع شرق التفريعة على مساحة 3137 فدان، وبعد ذلك سنقوم باستزراع المساحة بالكامل بنحو 7 آلاف فدان".

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نستهدف في القناة عمل اكتفاء ذاتي لمدن القناة وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ثم سنطرح في بقية المحافظات وأولها القاهرة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "هناك مشروع آخر للاستزراع بنظام الدوائر المغلقة بالتعاون مع النرويج لإنتاج سمك القاروص وسيكون مستهدفا للتصدير لأوروبا".

وأردف أسامة ربيع : "الاستزراع السمكي يتم في بيئة صالحة لإنتاج السمك، ويكون الطعم مختلفا عن أسماك الأحواض المختلفة".

وأوضح: "نعمل في أكثر من مشروع مثل جمع المخلفات من السفن في إطار خطة القناة الخضراء، وهناك خطوات سريعة ستتخذها وسنعلن عن هذه المشروعات".

الرئيس السيسي الامن الغذائي الفضائية المصرية أسماك الأحواض إنتاج السمك

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