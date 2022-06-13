هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.. شاهد

شهدت منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى مكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة فى الشارع.

تلقى رئيس حي شرق شبرا الخيمة بلاغا وجود هبوط أرضي بعرض متر وعمق مترين ونصف أمام مكتب بريد بهتيم التابع للحي ، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الهبوط واستدعاء كافة الأجهزة المعنية.

وقال رئيس حي شرق شبرا الخيمة أنه جاري عمل اللازم وإصلاح ذلك الهبوط لعودة حركة المرور لطبيعتها فى الشارع مرة اخرى .

من ناحية اخرى تابع اللواء أحمد مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة مشروع أعمال تطوير كوبرى أحمد عرابى وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة المشروعات الخدمية الجارى انشاؤها.

وقام رئيس المدينة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجديد الكوبري الذي يتم رفع كفاءته من اناره ووضع نيوجرسي وكذلك رفع كفاءه الاسوار من الجانبين تجنبا لحدوث حوادث وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري ، مؤكدا انه جارى الانتهاء من من اعمال انارة الكوبرى.

ووجه مرزوف بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والالتزام بالمدة الزمنية، وذلك حفاظاً وتيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

dbe41312-6937-4219-8bdc-02a0ada67cf7

e15a44ab-5b3b-4ed0-bf2e-84f5fd762631