عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.. شاهد

هبوط ارضي
هبوط ارضي

شهدت منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية الى مكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة فى الشارع.
تلقى رئيس حي شرق شبرا الخيمة بلاغا وجود هبوط أرضي بعرض متر وعمق مترين ونصف أمام مكتب بريد بهتيم التابع للحي ، وعلى الفور تم الانتقال لمكان الهبوط واستدعاء كافة الأجهزة المعنية.
وقال رئيس حي شرق شبرا الخيمة أنه جاري عمل اللازم وإصلاح ذلك الهبوط لعودة حركة المرور لطبيعتها فى الشارع مرة اخرى .
من ناحية اخرى تابع اللواء أحمد مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة مشروع أعمال تطوير كوبرى أحمد عرابى وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة المشروعات الخدمية الجارى انشاؤها.
وقام رئيس المدينة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجديد الكوبري الذي يتم رفع كفاءته من اناره ووضع نيوجرسي وكذلك رفع كفاءه الاسوار من الجانبين تجنبا لحدوث حوادث وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري ، مؤكدا انه جارى الانتهاء من من اعمال انارة الكوبرى.
ووجه مرزوف بالعمل على مدار الساعة للانتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والالتزام بالمدة الزمنية، وذلك حفاظاً وتيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريان رئيسي لسكان شبرا الخيمة، إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

dbe41312-6937-4219-8bdc-02a0ada67cf7
dbe41312-6937-4219-8bdc-02a0ada67cf7
e15a44ab-5b3b-4ed0-bf2e-84f5fd762631
e15a44ab-5b3b-4ed0-bf2e-84f5fd762631
39cb5027-951f-4907-80e0-6c5ba9a4797b
39cb5027-951f-4907-80e0-6c5ba9a4797b
شبرا الخيمة حركة المرور المشروعات الخدمية محافظ القليوبية محافظة القليوبية رئيس حي شرق شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لازالة مخالفات البناء بالخانكة

إقبال كبير من الأطفال للمشاركة بالنشاط الصيفي في مساجد القليوبية

محافظ القليوبية: تنفيذ 3931 مشروع ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 673 مليون جنيه

15 يونيو .. بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 13-6-2022

روجت تسجيلات لأغراض الجماعة الإرهابية.. نظر جلسة محاكمة عائشة الشاطر بعد قليل

بعد قليل.. نظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية "أحداث المنصة"

مصروفات المدارس الحكومية 2023.. كل ما تريد معرفته عنها

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار أوبل كروس لاند موديل 2022 |صور

انخفاض شديد بسوق الساعات الذكية في الصين لعام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ