التعاون الإسلامي وألمانيا تبحثان سبل تعزيز الحوار في المجالات المشتركة

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا لدى المنظمة الدكتور إلتج أدرهولد، مجالات التعاون القائم وسبل تعزيزها وتطويرها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم/ الاثنين/ أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، بالرياض، سبل تعزيز الحوار والتعاون الثنائي حول المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الأمين العام للمنظمة بالاهتمام المستمر الذي توليه ألمانيا لنشاطات منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه أكد المبعوث الخاص أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي على الصعيد الدولي.