الكويت: لا صحة لتعرض آثار فيلكا للعبث

أكد الأمين العام للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د ..عيسى الأنصاري، أن الأمانة العامة تقوم بواجبها في شأن الإجراءات الاحترازية والحمائية الخاصة بالحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية في دولة الكويت .

جاء ذلك على خلفية ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن مواقع أثريه في جزيرة فيلكا الكويتية تتعرض للسرقة والعبث من زوار أجانب .

وأضاف الأنصاري " المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا يتم الدخول إليها من بوابة رئيسية ومحاطة بسياج ونقاط حراسة ، وتتوفر في تلك المواقع كاميرات مراقبة على مدار الساعة ، ويتم استقبال الزوار بعد التأكد من هوياتهم ، ويعمل في هذه المواقع اليوم فرقة التنقيب الكويتية - الفرنسية والفرقة الكويتية - الدانمركية بإشراف مباشر من المجلس ورعايته ، كما توجد مواقع متفرقة في الجزيرة تخضع للتسييج أيضاً وهي تحت رقابة فريق الآثار التابع لقطاع الآثار والمتاحف الذي يرصد أي تعديات في تلك المواقع ويرفع بها تقارير دورية إن وجدت " .

وزاد د. الأنصاري " نتعاون أيضاً مع إدارة الجمارك وننسق دائماً حول موضوع مكافحة الاتجار بالآثار بموجب قوانين الدولة ، وقد أثمر هذا التعاون توفير الأمن لجميع المواقع الأثرية في دولة الكويت " .

وختم د.الأنصاري قوله " نتمنى تحري الدقة في تداول المعلومة قبل نشرها ونتطلع إلى التعاون مع المختصين والمهتمين في هذا الجانب من أجل الحفاظ على هذه الثروات الوطنية وتعزيز قيمتها التاريخية والمعنوية.