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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخدمة الوطنية: مصر خططت لتعظيم مواردها الغذائية

صدى البلد

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه من ضمن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم ، مشروع المركز العلمي البيطري ، المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني ، مجزر آلي في مدينة سفاجا مشروع انتاج حيواني في الوادي الجديد . 

وأضاف خلال إفتتاح الرئيس السيسي مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، أن مصر خططت لتعظيم مواردها الغذائية، والتي تستطيع بها أن نقفز خطوات للأمام لتقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلاوة آيات من القرأن الكريم مع بدء فعاليات افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والمجازر الآلية بمدينة السادات . 

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