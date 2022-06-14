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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات مشددة يواجه عاطلا لاتجاره في الحشيش بسوهاج

مخدرات
مخدرات

تمكنت مديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل في بداية الثلاثينات من العُمر، لاتجاره في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

و أسفرت التحريات عن ضبط المتهم أثناء قيادته سيارة أجرة بيجو، وبحوزته 18 طربة لمُخدر الحشيش يزنوا حوالي 1800 جرام، وهاتف محمول ومبلغ 350 جنيهًا.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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