ملحمة في حب إيهاب جلال | نجوم الكرة يرفضون رحيله عن المنتخب .. واللاعبون : مدرب كبير

تلقى إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم دعما كبيرا من نجوم الكرة المصرية على مدار الساعات الماضية بسبب الحملة القوية التي تعرض لها وحديث جمال علام عن إمكانية إقالته عقب الهزيمة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية .



ورفض نجوم الكرة المصرية فكرة إقالة إيهاب جلال في الوقت الحالي خاصة وإنه لم يخض سوى مباراتين فقط مع المنتخب والظروف الصعبة التى تواجه بإصابة 10 لاعبين أساسيين في المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وتريزيجيه والنني وحجازي وغيرهم من النجوم .



وأكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية اعتراضه الشديد على إقالة إيهاب جلال ورحيله عن المنتخب في الوقت الحالي ، مشيرا إلى أنه سيكون قرارا ظالما وسيزيد الأمور سوءا بالنسبة للمنتخب مطالبا الجميع بتقديم الدعم والمساندة له في تجربته مع المنتخب .



وقال أحمد حسن نجم الكرة المصرية إن قرار إقالة إيهاب جلال سيكون خطأ كبيرا خاصة وأن المدرب لم يحصل على فرصة حقيقة لتقديم قدراته مطالبا الجميع بالهدوء التام وإعطاء المدرب فرصة حقيقة .



وأشار محمد صلاح مدرب الزمالك السابق إلى أن إيهاب جلال يعد واحدا من أهم المدربين داخل الكرة المصرية ورحيله عن المنتخب سيكون قرارا ظالما خاصة إنه لم يلعب سوى 180 دقيقة فقط مع المنتخب فكيف يتم الحكم عليه في الوقت الحالي .



ويرى على أبو جريشة أسطورة نادي الإسماعيلي أن إيهاب جلال هو أفضل مدرب مصري ويستحق فرصة كاملة مع المنتخب وأن رحيله سيكون خطأ كبير بالنسبة للكرة المصرية.



وشدد علاء نبيل نجم الكرة المصرية أن الحديث حول إمكانية إقالة إيهاب جلال يعد كارثة ، خاصة أن المدرب لم يحصل على فرصته ولا يزال يبدأ مهمته مع الفراعنة .



وأكد حمد إبراهيم مدرب نادي الإسماعيلي السابق أن إيهاب جلال هو أفضل مدرب في مصر والحديث عن إمكانية إقالته لا يصح خاصة إنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الفراعنة وكذلك الحال بالنسبة لحسني عبد ربه الذي أكد دعمه الكامل لإيهاب جلال.



ولم يكن دعم إيهاب جلال متوقفا عند نجوم الكرة السابقين فقط ، إنما تلقى المدير الفني دعما كبيرا من قبل نجوم المنتخب الحاليين وعلى رأسهم محمود تريزيجيه الذي أكد دعمه الكامل لاستمرار إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمجدي أفشة وكذلك الحال بالنسبة لمحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي وغيرهم من اللاعبين .



وعلى جانب آخر ، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة المسافرة لكوريا الجنوبية، قبل مواجهة المنتخبين غدا الثلاثاء .

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من :

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - محمود الونش - محمود علاء - باهر المحمدي - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - كريم حافظ - عمر جابر - عمر كمال - أحمد حمدي - مهند لاشين - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد ابراهيم - أحمد سيد زيزو - أحمد رفعت - ابراهيم عادل - مصطفى شلبي - مصطفى محمد - أحمد عاطف.



