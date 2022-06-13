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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سارق سيارة نقل في قبضة مباحث المرج

المتهم
المتهم

ألقى رجال الأمن القبض على شخص بالقاهرة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بالمرج.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بعرض سيارة نقل "قلاب" للبيع على تجار الخردة بدائرة القسم ، ويشتبه فى كونها متحصلات واقعة سرقة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وعدم حمله ثمة تراخيص.

 

وبمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها  بأسلوب المغافلة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث عقب قيام قائدها بتركها وبداخلها المفتاح الخاص بها.

 

باستدعاء مالك السيارة تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

سرقة سرقة سيارة نقل المرج القاهرة

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