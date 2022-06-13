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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة: بدء تلقى الطعون على كشوف أسماء مرشحي مجالس إدارة 29 نقابة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اليوم الاثنين سيتم الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة  29 نقابة عامة.

وتشمل الكشوف الأولية نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار ٢٤ ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى ٢٧ محافظة.

 وأوضح سعفان ، أنه من المقرر أن  يتم غدا الثلاثاء البت في الطعون علي أسماء المرشحين، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

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