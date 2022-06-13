بتكلفة 452 مليون جنيه.. تنفيذ 14 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز أبو حماد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 263 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 18 مليار و 342 مليون جنيه منهم 14 مشروع خدمي بمركز ومدينة أبو حماد بقطاعات (الصرف الصحي – الصحة – الطرق - الأبنية التعليمية – الشاب والرياضة – الكهرباء ) بتكلفة بلغت 452 مليون و 500 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ عدد 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 80 مليون جنيه شملت تنفيذ مشروع صرف صحي كفر أبو نجم بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة رفع العباسة الكبرى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكلية بالمشروع 90 %. ومشروع صرف صحي العباسة الكبرى ومنشأة العباسة بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة معالجة أبو حماد حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 85 % والكهروميكا 90 % وخطوط الطرد 90 % وشبكات الانحدار 80 %.

بالإضافة الي إنشاء مشروع صرف صحي نزلة العزازي بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة معالجة القرين حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80 % وشبكات الانحدار 90 %.

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيي أبو حماد المركزي وحميات السعدية بتكلفة 179 مليون جنيه وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف طريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة بطول 24 كم ، وجاري استكمال اعمال رصف (طريق المثلث / الحلمية / بحطيط) بطول 3 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 96% حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين 111 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز أبو حماد بتكلفة مالية بلغت 31 مليون و300 ألف جنية ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة شملتإنشاء جديد لمدرسة البوز الإعدادية لإضافة 9 فصول وبلغت نسبة التنفيذ 100 %. وإنشاء جديد لمدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 61 %. وإنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية بنات للتعليم الأساسي لإضافة 9 فصول وبلغت نسبة التنفيذ 55. % وإنشاء جديد لمدرسة البلبيسي للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 47 %. وإحلال كلي لعدد 11 فصل بمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية وبلغت نسبة التنفيذ 57 % وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء سور بمركز شباب عليم التابع لإدارة شاب أبو حماد بتكلفة مليون و200 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 % , وكذلك انشاء موزع كهرباء الصوة ذو الجهد المتوسط بتكلفة 50 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100 % والشبكات 98 % والتركيبات 98 % , وذلك لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.