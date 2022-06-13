برلماني: تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تجميع أطياف العمل السياسي على طاولة الحوار

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعد التجربة الأكثر نجاحا في تاريخ الحياة السياسية المصرية، التي نجحت في تجميع أطياف العمل السياسي والعام على طاولة حوار واحدة.

وأضاف "عمرو درويش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التنسيقية تجربة نجحت في إمكانية تجميع كافة الأحزاب التيارات المختلفة معا، لمدة 4 سنوات، مشددا على أن التنسيقية تضع الوطن نصب أعينها وتسعى إلى التنوع والتشاور من أجل تقديم الأفضل للوطن.

وأكمل: التنسيقية ليست التجربة الأولى ولكنها التجربة الأنجح، مؤكدا على أن التنسيقية نجحت في توفير عناصر وشباب متمكن قادر على تحقيق الفارق ودعم المجتمع.

وأشاد بالقيادة السياسية والرئيس السيسي ودعمهم المستمر والدائم للشباب وتمكينهم، متابعا: الرئيس وفر مناخ مناسب للشباب من اجل العمل وبذل أقصى جهد لديهم.