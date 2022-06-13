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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب 200 مواطن من أبناء مرسى علم للتأهيل لسوق العمل فى مجال التعدين

صوره موضوعية
صوره موضوعية

انطلقت بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى علم فعاليات الملتقى التدريبي الأول لشباب البحر الأحمر في مجال التعدين بمرسى علم برعاية اللواء واصف عدلى رئيس المدينة، بهدف تدريب 200 شاب وفتاة وسيدة من أبناء محافظة البحر الأحمر للتأهيل لسوق العمل فى مجال التعدين.

 

بدأ التدريب بمعلومات عامة عن جهود الدولة المصرية الطموحة من خلال هيئة الثروة المعدنية والمزايدة العالمية لشركات أجنبية ومصرية فى مجال التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية عموماً و بمدينة مرسى علم خصوصاً ألقاها المهندس طارق خيرى مدير ادارة التفتيش والمحاجر السابق بالبحر الأحمر.

 

كما حاضر فى التدريب المهندس محمد الدالي، المتخصص فى مجال السلامة والصحة المهنية حول الاشتراطات والمعايير للشركات والاجنبية التى تشارك فى أعمال التعدين بمصر، وكيف يمكن كمصريين أن نواكب تلك المتطلبات والمعاييرفى مجال السلامة والصحة المهنية حتى نكون مؤهلين لفرص العمل فيها.

 

وختم التدريب المهندس هيثم العبادي، رئيس الشركة بمحاضرة عن الاستثمار والتنمية فى محافظة البحر الأحمر فى مجال التعدين وخطة وطموح الدولة المصرية ورؤيتها للاستفادة من مقدرات الدولة فى التنمية، ومراحل تطوير صناعة التعدين فى مجال الذهب، والمناطق التى دخلت فى نطاق المزايدة العالمية لشركات التعدين العالمية والمحلية للتعدين فى مجال الذهب، وكيف يمكن تأهيل الشباب من أبناء المحافظة ليكونوا كوادر بشرية تواكب سوق العمل فى هذا المجال.

مرسى علم مكتبة مصر العامة البحر الأحمر الشرقية محافظة البحر الاحمر الدولة المصرية فرص العمل مدينة مرسى علم سوق العمل

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